Грудень, 24 в 12:47

Командування російської армії вирішило перевести танкову складову у роль артилерії. Тож російські танки виконують невластиву їм роль, імітуючи артилерійські дивізіони.

Раніше російські окупанти через брак артилерії та БК до неї почали частіше застосовувати ударні вертольоти Ка-52. Методом кабрування вони намагалися імітувати та компенсувати ефект від артилерії.

Як пише військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, такий задум абсолютно себе не виправдав і в РФ від неї вирішили відмовитися.

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Однак проблему з диспропорцією артилерії не було вирішено, і тоді придумали ідею з танками.

— У цій концепції є кілька і більше недоліків. Наприклад, дальність ураження у танка менша, ніж в артилерії, отже, він у небезпечній зоні контрбатарейної боротьби. Точність під час імітації артилерії так само знижується, – пише Коваленко.

За його словами, головним у цьому є те, що танкові стволи мають менший ресурс, ніж артилерійські, а їхнє зношення відбувається значно швидше.

— Тому ми можемо прогнозувати повальні розриви стовбурів у танків російських окупаційних військ найближчим часом і, відповідно, їхню небоєздатність.

Він прогнозує, що це пришвидшить виведення із зони бойових дій танкової складової армії РФ, що у свою чергу “істотно підріже цю дефіцитну компоненту” в окупантів.

Росія намагається замінити артилерію танками – це може призвести до їхньої небоєздатності / 3 фотографии

Британська розвідка вважає ключовим фактором, який обмежує наступальні операції військ РФ в Україні, нестачу боєприпасів. У розвідці наголошують, що Росія навряд чи збільшила свої запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб її війська могли здійснювати широкомасштабні наступальні операції.

Також припускають, що РФ обмежила свої далекобійні ракетні удари по інфраструктурі України приблизно до одного разу на тиждень. Причиною є обмежені запаси крилатих ракет в агресора.

Джерело: Олександр Коваленко