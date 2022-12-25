Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Великобритания передала Украине более 900 генераторов и 15 тыс. комплектов для экстремальных холодов

Бедрак Виктория, редактор ленты
Великобритания передала Украине более 900 генераторов и 15 тыс. комплектов для экстремальных холодов

Великобритания передала Украине более 900 генераторов и отправила украинским военным примерно 15 000 наборов комплектов для экстремальных холодов, включая одежду для холодной погоды, спальные мешки и утепленные палатки.

Об этом сообщило Минобороны Украины.

— Мы уже взяли на себя обязательства — предоставить военную помощь на сумму, равную или превышающую 2,3 млрд фунтов стерлингов, которые мы потратим в этом году. Мы заключили большое соглашение, чтобы поддерживать текущие поставки артиллерийских снарядов и продолжить обновление украинских запасов ПВО и других ракет, – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Министр также сообщил, что страна будет передавать необходимое украинцам оборудование из собственных запасов или покупать вместе с союзниками.

Сейчас смотрят

Он также подчеркнул, что помощь Великобритании Украине будет оставаться непоколебимой.

Раннее премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал, что в следующем году страна поставит Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках контракта на сумму 250 миллионов фунтов стерлингов (305 млн долларов).

Фото: Нацгвардия

Источник: Минобороны
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка