Великобритания передала Украине более 900 генераторов и 15 тыс. комплектов для экстремальных холодов

Декабрь, 25 в 16:09

Великобритания передала Украине более 900 генераторов и отправила украинским военным примерно 15 000 наборов комплектов для экстремальных холодов, включая одежду для холодной погоды, спальные мешки и утепленные палатки.

Об этом сообщило Минобороны Украины.

— Мы уже взяли на себя обязательства — предоставить военную помощь на сумму, равную или превышающую 2,3 млрд фунтов стерлингов, которые мы потратим в этом году. Мы заключили большое соглашение, чтобы поддерживать текущие поставки артиллерийских снарядов и продолжить обновление украинских запасов ПВО и других ракет, – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Министр также сообщил, что страна будет передавать необходимое украинцам оборудование из собственных запасов или покупать вместе с союзниками.

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Он также подчеркнул, что помощь Великобритании Украине будет оставаться непоколебимой.

Раннее премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал, что в следующем году страна поставит Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках контракта на сумму 250 миллионов фунтов стерлингов (305 млн долларов).

Фото: Нацгвардия