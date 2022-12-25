Британія передала Україні понад 900 генераторів і 15 тис. комплектів для екстремальних холодів
Велика Британія передала Україні понад 900 генераторів і відправила українським військовим приблизно 15 000 наборів комплектів для екстремальних холодів, включаючи одяг для холодної погоди, спальні мішки та утеплені намети.
Про це повідомило Міноборони України.
– Ми вже взяли на себе зобов’язання — надати військової допомоги на суму, яка дорівнює або перевищує 2,3 млрд фунтів стерлінгів, які ми витратимо цього року. Ми уклали велику угоду, щоб підтримувати поточні постачання артилерійських снарядів і продовжуватимемо оновлення українських запасів ППО та інших ракет, – заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
Міністр також повідомив, що країна передаватиме необхідне українцям обладнання з власних запасів або купуватиме разом із союзниками.
Він також наголосив, що допомога Великої Британії Україні залишатиметься непохитною.
Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував, що наступного року країна поставить Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів у рамках контракту на суму 250 мільйонів фунтів стерлінгів (305 млн доларів).
Фото: Нацгвардія