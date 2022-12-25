Карта боевых действий на 25.12.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 305-е сутки полномасштабной войны российские войска сосредотачивают усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении.
Карта боевых действий в Украине на 25.12.2022
Полномасштабная война в Украине длится уже 305-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.