Декабрь, 25 в 6:10

На 305-е сутки полномасштабной войны российские войска сосредотачивают усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

Карта боевых действий в Украине на 25.12.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 305-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.