Карта бойових дій на 25.12.2022 – ситуація на фронті

Грудень, 25 в 6:10

На 305-ту добу повномасштабної війни російські війська зосереджують зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

Карта бойових дій в Україні на 25.12.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 305-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.