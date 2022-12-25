Карта бойових дій на 25.12.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
На 305-ту добу повномасштабної війни російські війська зосереджують зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.
Карта бойових дій в Україні на 25.12.2022
Повномасштабна війна в Україні триває вже 305-ту добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.