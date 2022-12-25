Когда Россия может начать новое наступление и по каким сценариям: немецкие аналитики

Декабрь, 25 в 12:40

В Минобороны Германии не исключают, что РФ начнет новое наступление в апреле 2023 года и это будет неизбежным. И страна-агрессор рассчитывает на помощь Беларуси, при этом возможны два сценария.

Об этом пишут немецкие СМИ.

Первый сценарий

Как сообщает Neue Zürcher Zeitung, наступление в апреле предполагает возможное вторжение России на подконтрольную Украине часть Донбасса. Именно при таком варианте кремлевский диктатор Владимир Путин рассчитывает на помощь президента Беларуси Александра Лукашенко.

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При этом белорусская армия будет использована как угроза и отвлекающий фактор в реальном наступлении РФ. Если белорусские военные появятся на общей с Украиной границе, то “украинским защитникам придется разделиться, чтобы отразить возможное вторжение с севера”.

Однако, по мнению немецких аналитиков, Лукашенко не вступит прямо в войну. Но он может максимально развернуть армию для угрожающих жестов. При таком сценарии целью РФ будет полное взятие под свой контроль Донбасса.

Второй сценарий

Вариант, что белорусская армия примет участие в войне, считается маловероятным. По такому сценарию Путин хотел бы захватить всю Украину в войне на два фронта. В таком случае белорусские войска пошли бы в наступление на Киев, а российские – атаковали бы по всему Донбассу. Также агрессор мог бы нанести удар и по западу Украины.

– Если армии Путина удастся продвинуться на запад Украины, войска могут отрезать западные поставки и заставить украинское правительство капитулировать. Однако эта стратегия потребует всеобщей мобилизации в России, поскольку российская армия уже значительно ослаблена войной в Украине и потребует больше солдат, — говорится в статье Kreiszeitung.

В материале Focus отмечается, что по такому сценарию россияне будут желать “дойти до польской границы, чтобы воспрепятствовать поставкам оружия с Запада и оккупировать Приднестровье — отколовшийся от Молдовы регион”.