Коли Росія може розпочати новий наступ та за якими сценаріями: німецькі аналітики

Грудень, 25 в 12:40

У Міноборони Німеччини не виключають, що РФ розпочне новий наступ у квітні 2023 року і він буде неминучим. Але країна-агресор розраховує на допомогу Білорусі, при цьому можливі два сценарії.

Про це пишуть німецькі ЗМІ.

Перший сценарій

Як повідомляє Neue Zürcher Zeitung, наступ у квітні передбачає можливе вторгнення Росії на підконтрольну Україні частину Донбасу. Саме при такому варіанті кремлівський диктатор Володимир Путін розраховує на допомогу президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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При цьому білоруська армія буде використана як загроза та відволікаючий чинник під час реального наступу РФ. Якщо білоруські військові з’являться на спільному з Україною кордоні, то “українським захисникам доведеться розділитися, щоб відбити можливе вторгнення з півночі”.

Проте, на думку німецьких аналітиків, Лукашенко не вступить безпосередньо у війну. Але він може щонайбільше розгорнути армію для погрозливих жестів. При такому сценарії метою РФ буде повне взяття під свій контроль Донбасу.

Другий сценарій

Варіант, що білоруська армія візьме участь у війні, вважається малоймовірним. За таким сценарієм Путін хотів би захопити всю Україну у війні на два фронти. У такому випадку білоруські війська пішли б у наступ на Київ, а російські – наступали б по всьому Донбасу. Також агресор міг б завдати удару і по заходу України.

– Якщо армії Путіна вдасться просунутися на захід України, війська можуть відрізати західні постачання і змусити український уряд капітулювати. Проте ця стратегія вимагатиме загальної мобілізації в Росії, оскільки російська армія вже значно ослаблена війною в Україні і потребуватиме більше солдатів, – йдеться у статті Kreiszeitung.

У матеріалі Focus зазначається, що за таким сценарієм росіяни велітимуть “дійти аж до польського кордону, щоб перешкодити постачанням зброї із Заходу та окупувати Придністров’я – регіон, який відколовся від Молдови”.