Декабрь, 25 в 13:16

Обстрелы Херсона не являются местью россиян. Оккупанты просто ненавидят всех, кто живет лучше их.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

— Не считаю, что каждый обстрел является местью. Это развитие войны и военные действия, которые враг нам, скажем, “предложил” еще с 24 февраля. Говорить, что они конкретно отомстили за попадание по пункту управления… Они не столь ценят своих, чтобы топить по нашим. Они просто ненавидят всех тех, кто живет лучше, — ответила Гуменюк на вопрос о вчерашнем обстреле Херсона.

По ее словам, таким образом российские войска пытаются доказать своему “царю”, что они якобы на что-то способны.

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– Это проявление их бессилия, потому что не могут они сделать то, чего от них требует их “вождь”, – отметила руководитель пресс-центра.

В субботу, 24 декабря, войска РФ обстреляли Херсон. Оккупанты намеренно атаковали гражданские места. В результате обстрела 10 человек погибли, 68 пострадали.

Фото: Кирилл Тимошенко