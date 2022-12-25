Грудень, 25 в 13:16

Обстріли Херсона не є помстою росіян. Окупанти просто ненавидять всіх, хто живе краще за них.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк.

– Не вважаю, що кожний обстріл є помстою. Це розвиток війни і військові дії, які ворог нам, скажімо, “запропонував” ще від 24 лютого. Говорити, що вони конкретно помстилися за влучання по пункту управління… Вони не настільки цінують своїх, щоб гатити по наших. Вони просто ненавидять всіх тих, хто живе краще за них, – відповіла Гуменюк на запитання про вчорашній обстріл Херсона.

За її словами, таким чином російські війська намагаються довести своєму “цареві”, що вони нібито на щось здатні.

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– Це прояв їх безсилля, тому що не можуть вони зробити те, чого від них жадає їх “вождь”, – зазначила керівниця пресцентру.

У суботу, 24 грудня, війська РФ обстріляли Херсон. Окупанти навмисно атакували цивільні місця. Внаслідок обстрілу 10 людей загинули, 68 постраждали.

Фото: Кирило Тимошенко