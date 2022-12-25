Декабрь, 25 в 18:09

Российские оккупанты уничтожили историческое здание в Мариуполе по проспекту Мира 75, которое еще называют дом с часами.

Об этом сообщил советник главы Мариуполя Петр Андрющенко.

— Не Драм театром единым. В центре города оккупанты начали сносить дома, в том числе исторического значения. Известный Дом с часами, где была студия всемирно известного художника-монументалиста, мозаичника Арнаутова. Под экскаватор. Все, абсолютно все, что представляет историческую ценность, превращают в пепел. Такое себе счастливого Рождества от оккупантов, — написал Андрющенко.

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В конце августа 2021-го, за 4 месяца до полномасштабного вторжения, после полугода работ в Мариуполе открыли отреставрированный дом с часами. Его отремонтировали по программе восстановления фасадов исторических зданий вокруг Греческой площади.

Дом был возведен в 1902 году по заказу крупного мариупольского магната в сфере недвижимости Гавриила Гофа.

После его смерти по наследству дом перешел племяннице Гофа Анне.

Первый этаж имения предполагался для торговли, остальные — жилые.

В 1917-м, после захвата власти большевиками, всю частную собственность у людей они отобрали. На первом этаже расположили книжный магазин, а на втором посадили пропагандистов — редакцию газеты Приазовский рабочий. Они в конце концов и захватили контроль над зданием полностью.

Около 1960-х гг. в доме ободрали внутреннюю лепнину и майоликовую плитку в камине на втором этаже.

Дом пережил немецкую оккупацию и выстоял, когда немецкие солдаты сожгли центр Мариуполя.

После обретения независимости историческое здание перешло в собственность Украины.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Скриншот