Грудень, 25 в 18:09

Російські окупанти знищили історичну будівлю в Маріуполі по проспекту Миру 75, яку ще називають будинок з годинником.

Про це повідомив радник голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Не Драм театром єдиним. В центрі міста окупанти почали зносити будинки, у тому числі історичного значення. Відомий Будинок з годинником, де була студія всесвітньо відомого художника-монументаліста, мозаїчника Арнаутова. Під екскаватор. Все, абсолютно все, що становіть історичну цінність, перетворюють на попіл. Таке собі, щасливого Різдва від окупантів, – написав Андрющенко.

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Наприкінці серпня 2021-го, за 4 місяці до повномасштабного вторгнення, після пів року робіт у Маріуполі відкрили відреставрований дім з годинником. Його відремонтували за програмою відновлення фасадів історичних будівель навколо Грецької площі.

Будинок був зведений о 1902 році за замовленням великого маріупольського магната у сфері нерухомості Гавриїла Гофа.

Після його смерті за спадщиною будинок перейшов племінниці Гофа Анні.

Перший поверх маєтку передбачався для торгівлі, інші – житлові.

У 1917-му, після захоплення влади більшовиками, всю приватну власність в людей вони відібрали. На першому поверсі розташували книжковий магазин, а на другому посадили пропагандистів – редакцію газети Приазовський робочий. Вони врешті й захопили контроль над будівлею повністю.

Близько 1960-х рр. у будинку обідрали внутрішню ліпнину та майолікову плитку у каміні на другому поверсі.

Будинок пережив німецьку окупацію і вистояв, коли німецькі солдати спалили центр Маріуполя.

Після здобуття незалежності історична будівля перейшла у власність України.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Скріншот