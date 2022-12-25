Декабрь, 25 в 19:28

Российские оккупанты страдают от плохого обеспечения и равнодушного отношения командования.

Об этом говорится в перехваченном ГРУ разговоре российского военного со своей женой.

Она рассказала ему, что в Санкт-Петербурге военные госпитали заполнены тяжелыми ранеными военными. Женщина также говорит, что собирается записать обращение к Путину и пожаловаться на отсутствие выплат и плохое обеспечение — нет зимней одежды.

Сейчас смотрят

— Да не надо ничего писать. Я в ней все равно не буду ходить, даже если ее выдадут (зимнюю форму — ред.). Вот Валентину выдали, она стоит на улице. Он в ней не ходит, потому что ноги сломать можно. Как на коньках — подошва круглая, — говорит захватчик.

На желание россиянки писать обращение диктатору РФ мужчина отвечает, что нет смысла, поскольку вместо положительной реакции в виде решения проблем за этим не последует.