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Факты / Україна

В армии РФ исчезают те, кто недоволен службой — перехват ГУР

Евгения Грейс, редактор ленты
окупант
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты страдают от плохого обеспечения и равнодушного отношения командования.

Об этом говорится в перехваченном ГРУ разговоре российского военного со своей женой.

Она рассказала ему, что в Санкт-Петербурге военные госпитали заполнены тяжелыми ранеными военными. Женщина также говорит, что собирается записать обращение к Путину и пожаловаться на отсутствие выплат и плохое обеспечение — нет зимней одежды.

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— Да не надо ничего писать. Я в ней все равно не буду ходить, даже если ее выдадут (зимнюю форму — ред.). Вот Валентину выдали, она стоит на улице. Он в ней не ходит, потому что ноги сломать можно. Как на коньках — подошва круглая, — говорит захватчик.

На желание россиянки писать обращение диктатору РФ мужчина отвечает, что нет смысла, поскольку вместо положительной реакции в виде решения проблем за этим не последует.

— А что ты там собралась Путину писать? Путину, по-моему, вообще плевать. Ты ему напишешь, оно все равно не дойдет. У нас кто жалуется, неизвестно куда их потом увозят, — отмечает оккупант.

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Источник: ГУР
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