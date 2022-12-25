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Факти / Україна

В армії РФ зникають ті, хто незадоволений службою – перехоплення ГУР

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
окупант
Фото: Depositphotos

Російські окупанти потерпають від поганого забезпечення та байдужого ставлення командування.

Про це йдеться у перехопленій ГРУ розмові російського військового зі своєю дружиною.

Вона розповіла йому, що у Санкт-Петербурзі військові госпіталі заповнені тяжкими пораненими військовими. Жінка також каже, що збирається записати звернення до Путіна і поскаржитись на відсутність виплат та погане забезпечення — немає зимового одягу.

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– Та не треба нічого писати. Я в ній все одно не ходитиму, навіть якщо її видадуть (зимову форму – ред.). Ось Валентину видали, вона стоїть на вулиці. Він у ній не ходить, бо ноги зламати можна. Як на коньках — підошва кругла, – каже загарбник.

На бажання росіянки писати звернення диктатору РФ чоловік відповідає, що немає сенсу, оскільки замість позитивної реакції у вигляді вирішення проблем за цим не послідує.

– А що ти там зібралась Путіну писати? Путіну, по-моєму, взагалі плювати. Ти йому напишеш, воно все одно не дійде. У нас хто жаліється, хтозна-куди їх потім увозять, – зазначає окупант.

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Джерело: ГУР
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