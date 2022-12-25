В армії РФ зникають ті, хто незадоволений службою – перехоплення ГУР
Російські окупанти потерпають від поганого забезпечення та байдужого ставлення командування.
Про це йдеться у перехопленій ГРУ розмові російського військового зі своєю дружиною.
Вона розповіла йому, що у Санкт-Петербурзі військові госпіталі заповнені тяжкими пораненими військовими. Жінка також каже, що збирається записати звернення до Путіна і поскаржитись на відсутність виплат та погане забезпечення — немає зимового одягу.
– Та не треба нічого писати. Я в ній все одно не ходитиму, навіть якщо її видадуть (зимову форму – ред.). Ось Валентину видали, вона стоїть на вулиці. Він у ній не ходить, бо ноги зламати можна. Як на коньках — підошва кругла, – каже загарбник.
На бажання росіянки писати звернення диктатору РФ чоловік відповідає, що немає сенсу, оскільки замість позитивної реакції у вигляді вирішення проблем за цим не послідує.
– А що ти там зібралась Путіну писати? Путіну, по-моєму, взагалі плювати. Ти йому напишеш, воно все одно не дійде. У нас хто жаліється, хтозна-куди їх потім увозять, – зазначає окупант.