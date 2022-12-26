Декабрь, 26 в 9:56

Приблизительно с начала осени российские оккупационные войска начали испытывать технический голод. Оккупантам не хватает снарядов к артиллерии и танкам.

Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью Liga.net.

– Российская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Только мы с марта, а они – примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам, – так и у них это началось, — отметил он.

Буданов уточнил, что у агрессора также возникли проблемы с осколочно-фугасными снарядами к танкам и с ракетами к реактивным системам залпового огня (РСЗО).

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По словам руководителя ГУР, российские оккупанты сейчас по всему миру ищут возможность приобрести боеприпасы и снаряды.

– Сейчас россияне также во всем мире ищут, где приобрести снаряды 122 и 152 мм, танковые осколочно-фугасные выстрелы и реактивные снаряды к Градам и Ураганам, — подчеркнул Буданов.

Он также заявил, что российская оборонная промышленность не может пополнить запасы крылатых и баллистических ракет, которые РФ использует для ударов по территории Украины. Россияне не могут достать многие комплектующие из-за западных санкций.

Недавно в британской разведке сообщали, что ключевым фактором, ограничивающим наступательные операции российских войск в Украине, является нехватка боеприпасов.

Кроме того, по данным разведки Великобритании, дальнобойные ракетные удары РФ по украинской инфраструктуре происходят реже из-за ограниченных запасов крылатых ракет у агрессора.