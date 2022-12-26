Грудень, 26 в 9:56

Приблизно з початку осені російські окупаційні війська почали відчувати технічний голод. Окупантам не вистачає снарядів до артилерії та танків.

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю виданню Liga.net.

– Російська армія стикається з майже ідентичними проблемами, з якими стикаємось і ми. Тільки ми з березня, а вони – приблизно з початку осені. Як у нас проблема зі снарядами до артилерії, яку ми вирішуємо завдяки партнерам, – так і в них це почалося, – зазначив він.

Буданов уточнив, що так само в агресора виникли проблеми з осколково-фугасними снарядами до танків та з ракетами до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Зараз дивляться

За словами керівника ГУР, російські окупанти зараз по всьому світу шукають можливості придбати боєприпаси та снаряди.

– Зараз росіяни так само у всьому світі шукають, де придбати снаряди 122 і 152 мм, танкові осколково-фугасні постріли та реактивні снаряди до Градів і Ураганів, – наголосив Буданов.

Він також заявив, що російська оборонна промисловість не спроможна поповнити запаси крилатих та балістичних ракет, які РФ використовує для ударів по території України. Росіяни не можуть дістати багато комплектуючих через західні санкції.

Нещодавно в британській розвідці повідомляли, що ключовим фактором, який обмежує наступальні операції російських військ в Україні, є нестача боєприпасів.

Крім того, за даними розвідки Великої Британії, далекобійні ракетні удари РФ по українській інфраструктурі відбуваються рідше через обмежені запаси крилатих ракет в агресора.