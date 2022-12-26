Декабрь, 26 в 10:37

Российские войска сейчас находятся в тупике на фронте в Украине, а потому РФ не сможет переломить ситуацию зимой в свою пользу.

Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью Liga.net. Таким образом он ответил на вопрос, чего ожидать зимой на фронте.

Буданов объяснил, что единственный участок, где войска РФ еще пытаются наступать, – это Бахмут (Донецкая область). Однако и там значительных успехов агрессор не добился.

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– Коренного изменения ситуации в ближайший период не ожидается. На это есть ряд объективных причин. Россия находится сейчас в тупике, и единственное место, где она еще “пытается пытаться” наступать, – это Бахмут. Особых успехов на этом направлении не имеют, – отметил Буданов.

Руководитель разведки напомнил, что с августа оккупанты периодически заявляют, что Бахмут “почти захвачен”. Однако уже заканчивается декабрь, и украинские военные удерживают там позиции.

Буданов уточнил, что, кроме Бахмута, россияне еще пытаются концентрировать силы “чуть севернее” этого города, а также в направлении Запорожья. Однако в разведке не считают, что оккупанты смогут добиться там каких-либо успехов.

Руководитель ГУР напомнил, что войска РФ уже несколько раз пытались совершать небольшие локальные наступления. В то же время, украинское военное командование их заранее обнаружило, и эти наступления успеха не имели.

– Поэтому коренного изменения ситуации со стороны РФ сейчас мы не ожидаем. Комментировать наши действия я не буду, – подчеркнул Буданов.

Он добавил, что даже российские мобилизованные, которые сейчас проходят боевое слаживание, не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

– В корне они ничего изменить не могут, – заверил Буданов.

Недавно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный спрогнозировал, что российские войска могут попытаться снова атаковать Киев.

Командующий Оперативным командованием Юг Андрей Ковальчук сообщал, что рассматривается сценарий, при котором РФ может планировать новое наступление с территории Беларуси в конце февраля 2023 года.

В то же время в Госдепартаменте США информировали, что среди российских чиновников происходят дискуссии, способна ли их армия осуществить такое наступление на Украину.