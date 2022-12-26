Декабрь, 26 в 7:22

В Старобельск Луганской области за последнее время завезли 50 тяжелораненых оккупантов.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

В оккупированной Горловке Донецкой области критично не хватает донорской крови для раненых российских военных. Именно поэтому всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь согласно составленному графику.

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За минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов. Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили девять пунктов управления, два района сосредоточения живой силы и два других важных объекта противника.

За прошедшие сутки враг нанес один авиационный и пять ракетных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Наши воины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Невское и Червонаопоповка Луганской области и Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка и Марьинка.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 306-й день.