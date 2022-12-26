Грудень, 26 в 7:22

До Старобільська на Луганщині за останній час завезли 50 важкопоранених окупантів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

В окупованій Горлівці Донецької області критично не вистачає донорської крові для поранених російських військових. Саме тому всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіка.

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За минулу добу авіація Сил оборони України завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та техніки російських окупантів. Ракетники і артилеристи ЗСУ уразили дев’ять пунктів управління, два райони зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти противника.

Впродовж минулої доби ворог завдав один авіаційний та п’ять ракетних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Наші воїни відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 306-й день.