Декабрь, 26 в 18:23

Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются переправиться на правый берег Днепра в районе Херсона, однако ВСУ обнаруживают их и уничтожают.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

– Есть определенные действия со стороны противника и его диверсионно-разведывательных групп. Относительно деятельности на островах вблизи Херсона, есть попытки небольших разведывательных групп перейти на другой берег. Вместе с тем наша разведка наблюдает за их движениями и наносятся, как правило, артиллерийскими средствами поражения удары по этим группам. Такие группы при обнаружении немедленно уничтожаются. Врагу не дают закрепиться и развернуть свою деятельность в данном направлении, – отметил Ерин.

По словам Ерина, Силы обороны готовы к отражению попыток противника перейти на правый берег Херсона.

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