Грудень, 26 в 18:23

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються переправитись на правий берег Дніпра в районі Херсона, однак ЗСУ виявляють їх та знищують.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін.

– Є певні дії з боку противника і його диверсійно-розвідувальних груп. Щодо діяльності на островах поблизу Херсону, є спроби невеликих розвідувальних груп перейти на інший берег. Разом з тим, наша розвідка спостерігає за їхніми рухами і наносяться, як правило, артилерійськими засобами ураження удари по цих групах. Такі групи у разі виявлення негайно знищуються. Ворогу не дають закріпитись і розгорнути свою діяльність в даному напрямку, – зазначив Єрін.

За словами Єріна, Сили оборони готові до відбиття спроб противника перейти на правий берег Херсона.

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Наразі українські військові укріплюють свої позиції, зокрема, створюються мінні загородження на всьому березі Дніпра, ведеться спостереження.