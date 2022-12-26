Украина поднимет вопрос о пребывании России в Совбезе ООН — Кулеба

Декабрь, 26 в 0:57

В понедельник, 26 декабря, Украина поднимет вопрос о дальнейшем пребывании Российской Федерации в Совете Безопасности ООН.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Завтра мы официально выступим с такой позицией. У нас вопрос очень простой: А имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ: Нет, не имеет, — подчеркнул Кулеба.

По словам министра, вопрос о будущем России после ее поражения в войне в Украине перестает быть запрещенным для обсуждения в мировой дипломатии.

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– Эти вопросы пока не обсуждают на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств, но уровнем ниже люди уже задают вопрос — какой должна стать Россия, чтобы она не представляла угрозы миру и безопасности. Какой будет Россия с точки зрения географии, с точки зрения армии, с точки зрения владения ядерным оружием, – сказал Кулеба.