Україна порушить питання про перебування Росії у Радбезі ООН – Кулеба

У понеділок, 26 грудня, Україна порушить питання про подальше перебування Російської Федерації у Раді Безпеки ООН.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Завтра ми офіційно виступимо з такою позицією. У нас питання дуже просте: А чи має право Росія залишатися постійним членом Ради Безпеки ООН і бути в Організації Об’єднаних Націй взагалі? У нас є переконлива та аргументована відповідь: Ні, не має, – наголосив Кулеба.

За словами міністра, питання про майбутнє Росії після її поразки у війні в Україні перестає бути забороненим для обговорення у світовій дипломатії.

Зараз дивляться

– Ці питання поки не обговорюють на пресконференціях і в публічних заявах лідерів держав і урядів, але рівнем нижче люди вже ставлять питання – якою має стати Росія, щоб вона не становила загрози миру і безпеці. Якою буде Росія з точки зору географії, з точки зору армії, з точки зору володіння ядерною зброєю, – сказав Кулеба.