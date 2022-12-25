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Факты / Україна

Никаких табу нет: Кулеба уверен, что Украина получит все необходимое оружие для освобождения территорий

Валентина Чорна, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Украина получит все необходимое оружие для освобождения своих территорий от российских оккупантов, это лишь вопрос времени.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Если подытожить все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и в других странах, то вывод таков: все нужное оружие будет, это только вопрос времени, — сказал Кулеба.

По его словам, Украина не может получить все оружие сразу по ряду “психологических, логистических и политических причин”,

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– С этими всеми причинами надо работать и мы будем работать. Снабжение оружия это очень сложная техническая и логистическая операция, мы занимаемся вместе с коллегами из других ведомств всеми этими деталями. У меня есть ощущение, что никаких табу в вопросах поставок оружия нет, — подчеркнул глава МИД.

Ранее Кулеба заявил, что неуместно вести разговоры о сроках, когда может закончиться российско-украинская война, поскольку речь идет о борьбе за право на существование.

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