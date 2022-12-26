Декабрь, 26 в 12:07

По состоянию на понедельник, 26 декабря, дефицит мощности в энергосистеме остается существенным, всем областям доведены лимиты потребления.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Сейчас из-за превышения лимитов введены аварийные отключения в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Львовской областях.

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— На объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате уже девяти массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы. Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирование ряда ключевых объектов требует значительного времени, — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что готовы к любым сценариям и в любых условиях возобновлять работу энергосистемы.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что энергосистему можно стабилизировать до лета 2023 года. Это позволило бы прекратить отключения света. В то же время такой сценарий будет возможен, если РФ не будет осуществлять новые ракетные обстрелы.

Источник: Укрэнерго