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Факти / Україна

Відновлення вимагає значного часу. В Укренерго назвали області, в яких діють аварійні відключення

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
електроенергетика
Фото: Depositphotos

Станом на понеділок, 26 грудня, дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим, до всіх областей доведені ліміти споживання.

Про це повідомляє Укренерго.

Наразі через перевищення лімітів введені аварійні відключення у Києві, а також Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Львівській областях.

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– На об’єктах генерації та електромережах, пошкоджених внаслідок вже дев’яти масованих російських атак, тривають ремонтні роботи. Через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів вимагає значного часу, – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що готові до будь-яких сценаріїв та за будь-яких умов відновлювати роботу енергосистеми.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що енергосистему можна стабілізувати до літа 2023 року. Це б дозволило припинити відключення світла. Водночас такий сценарій буде можливим, якщо РФ не здійснюватиме нових ракетних обстрілів.

Джерело: Укренерго

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