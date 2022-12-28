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Факты / Україна

Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте

Бедрак Виктория, редактор ленты
Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских защитников в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

– 27-28 декабря начальник ГУР МО генерал-майор Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназначения, – говорится в сообщении.

Отмечено, что Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР, определил задачи и наградил особо отличившихся во время уничтожения российских оккупантов воинов.

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Бахмут остается одним из самых горячих участков фронта. 20 декабря туда приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с украинскими защитниками и вручил государственные награды.

Фото: ГУР

Источник: ГУР
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