Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских защитников в Бахмуте Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
– 27-28 декабря начальник ГУР МО генерал-майор Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназначения, – говорится в сообщении.
Отмечено, что Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР, определил задачи и наградил особо отличившихся во время уничтожения российских оккупантов воинов.
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Бахмут остается одним из самых горячих участков фронта. 20 декабря туда приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с украинскими защитниками и вручил государственные награды.
Фото: ГУР