Грудень, 28 в 12:36

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських захисників у Бахмуті Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

– 27-28 грудня начальник ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР, визначив задачі та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення російських окупантів.

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Бахмут залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. 20 грудня туди приїжджав президент України Володимир Зеленський. Він зустрівся з українськими захисниками та вручив їм державні нагороди.

Фото: ГУР