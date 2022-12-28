Украинцы прошли половину пути к победе, но впереди самый тяжелый этап – Данилов

Декабрь, 28 в 13:13

Украинцы преодолели половину пути к победе в войне России против Украины, однако самое тяжелое еще впереди.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

– Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной – ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации. Время максимальной концентрации – мы прошли половину пути к победе. Но впереди тяжелый отрезок – окончательно откинуть агрессора с нашей земли и наказать за преступления, — написал он на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время конференции послов Украины заявил, что неуместно вести разговоры о сроках, когда может закончиться российско-украинская война, поскольку речь идет о борьбе за право на существование.