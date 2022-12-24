Декабрь, 24 в 0:47

Неуместно вести разговоры о сроках, когда может закончиться российско-украинская война, поскольку речь идет о борьбе за право на существование.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время конференции послов Украины.

По его словам, победа Украины без сомнения наступит, но без ответа остаются три вопроса:

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Когда именно Украина победит?

Что именно будет победой?

Как Украина будет действовать после победы?

— Из этих трех вопросов у меня нет ответа только на первый. Когда бьешься за право на существование, дедлайны неуместны. Базовый ответ на второй вопрос прост: победой будет все, что будет предусматривать полное восстановление территориальной целостности Украины. Далее будут другие победы — компенсации, приговоры за преступления, изгнание России из Совбеза ООН и прочее, — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее американская газета The Washington Post сообщала, что Соединенные Штаты имеют три разные модели того, как может выглядеть завершение полномасштабной войны в Украине путем переговоров. И две из них предусматривают частичную потерю территорий, но их во время встречи с американским президентом отверг украинский лидер Владимир Зеленский.