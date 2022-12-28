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Факти / Україна

Українці пройшли половину шляху до перемоги, але попереду найважчий етап – Данілов

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Українці подолали половину шляху до перемоги у війні Росії проти України, проте найважче ще попереду.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

– Росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною – ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до перемоги. Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини, – написав він на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що недоречно вести розмови про терміни, коли може закінчитися російсько-українська війна, оскільки йдеться про боротьбу за право на існування.

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