Декабрь, 29 в 8:51

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик. Пока ни Украина, ни Россия не могут добиться значительных успехов.

Об этом он сказал в интервью BBC.

– Ситуация просто зависла. Она не двигается… Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. Так же, как и они нас, – сказал он.

После того, как украинские войска освободили Херсон в ноябре, самые ожесточенные бои развернулись вокруг Бахмута Донецкой области. В других местах оккупанты, похоже, занимают оборону, зима замедлила темпы наземных операций ВСУ по всей линии фронта протяженностью 1000 км.

Сейчас смотрят

По словам Буданова, Россия сейчас полностью зашла в тупик, неся очень значительные потери. Он также считает, что Кремль решил объявить очередную мобилизацию. Впрочем, украинским силам все еще не хватает ресурсов для продвижения вперед на многих направлениях.

— Мы очень ждем новых поставок вооружений и прибытия более современного вооружения, — подчеркнул начальник разведки.

Кроме того, Буданов заявил, что угрозы повторного наступления из Беларуси нет.

Он рассказал, что недавно поезд, загруженный российскими солдатами, остановился вблизи от белорусско-украинской границы, и вернулся через несколько часов со всеми на борту.

– Они сделали это открыто днем, так чтобы все это видели, даже если этого не хотели… На сегодняшний день я не вижу никаких признаков подготовки к вторжению в Киев или северные районы со стороны Беларуси, – подчеркнул он.

Ранее глава украинской разведки посетил передовые позиции украинских сил обороны в Бахмуте Донецкой области.