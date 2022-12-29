Грудень, 29 в 8:51

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут. Наразі ні Україна, ні Росія не можуть досягти значних успіхів.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

– Ситуація просто зависла. Вона не рухається…Ми не можемо перемогти їх на всіх напрямках комплексно. Так само, як і вони нас, – сказав він.

Після того, як українські війська звільнили Херсон в листопаді, найзапекліші бої розгорнулись навколо Бахмута на Донеччині. В інших місцях окупанти, схоже, займають оборону, водночас зима сповільнила темпи наземних операцій ЗСУ по всій лінії фронту протяжністю 1000 км.

Зараз дивляться

За словами Буданова, Росія зараз повністю зайшла в глухий кут, зазнаючи дуже значних втрат. Він також вважає, що Кремль вирішив оголосити чергову мобілізацію. Втім, українським силам все ще не вистачає ресурсів для просування вперед на багатьох напрямках.

– Ми дуже чекаємо на нові поставки озброєнь і на прибуття більш сучасного озброєння, – наголосив начальник розвідки.

Окрім того, Буданов заявив, що загрози повторного наступу з Білорусі немає.

Він розповів, що нещодавно потяг, завантажений російськими солдатами, зупинився близько до білорусько-українського кордону, і повернувся через кілька годин з усіма на борту.

– Вони зробили це відкрито вдень, так що всі це бачили, навіть якщо цього не хотіли… На сьогодні я не бачу жодних ознак підготовки до вторгнення в Київ або північні райони з боку Білорусі, – наголосив він.

Раніше глава української розвідки відвідав передові позиції українських Сил оборони у Бахмуті Донецької області.