Декабрь, 29 в 18:03

Офис президента сообщил о создании нового чат-бота для поиска Пунктів незламності в Украине.

Об этом у себя в Telegram написал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что для того, чтобы ознакомиться с обновленной информацией, достаточно в поиске мессенджера набрать текст “Пункти незламності” – и вы получите возможность зайти на новый чат-бот.

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– Делаем все возможное, чтобы граждане могли легко и комфортно находить ближайшие пункты для своего жилья, – сообщил он.

Также Тимошенко напомнил, что информацию о ближайших Пунктах незламності можно найти на сайте nezlamnist.gov.ua, а также в чат-боте в Телеграмм – @nezlaminstbot.

Фото: Кирилл Тимошенко