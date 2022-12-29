Как найти Пункты несокрушимости в Viber: объяснение ОП
Офис президента сообщил о создании нового чат-бота для поиска Пунктів незламності в Украине.
Об этом у себя в Telegram написал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Он отметил, что для того, чтобы ознакомиться с обновленной информацией, достаточно в поиске мессенджера набрать текст “Пункти незламності” – и вы получите возможность зайти на новый чат-бот.
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– Делаем все возможное, чтобы граждане могли легко и комфортно находить ближайшие пункты для своего жилья, – сообщил он.
Также Тимошенко напомнил, что информацию о ближайших Пунктах незламності можно найти на сайте nezlamnist.gov.ua, а также в чат-боте в Телеграмм – @nezlaminstbot.
Фото: Кирилл Тимошенко