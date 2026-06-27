Кабинет министров Украины ввел единый порядок и четкие правила взаимодействия с международными партнерами для развития оборонных инноваций в рамках формата Brave International.

Об этом сообщили на сайте Минцифры.

Формат Brave International для развития оборонных инноваций

— Больше ресурсов и мировых идей для Сил обороны. Правительство запустило международный формат оборонного кластера — Brave International. Теперь Украина вместе с союзниками будет создавать совместные фонды, чтобы выдавать гранты лучшим defense-tech разработчикам со всего мира, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что запуск Brave International устанавливает четкие правила реализации совместных проектов.

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Сейчас кластер уже анонсировал грантовые программы с Норвегией (Brave Norway), Францией (Brave France), Германией (Brave Germany), Литвой (Brave Lithuania), а также непосредственно с НАТО (UNITE Brave NATO).

В Минцифры добавили, что общий бюджет первых международных программ превышает €100 млн.

Как будет работать Brave International

Программа предусматривает создание совместных фондов по принципу 50/50.

Гранты будут финансироваться на условиях равных взносов: половину средств будет предоставлять Украина, вторую половину — страна-партнер.

Отбор проектов будет осуществляться прозрачно. Поданные заявки будут оценивать совместные экспертные комиссии, в состав которых войдут украинские и иностранные специалисты.

Участие в конкурсах и борьба за гранты будет открытым как для украинских разработчиков, так и для зарубежных стартапов.

— Подача на конкурсы открыта как для украинских заявителей, так и для зарубежных компаний. Программа предусматривает обязательное тестирование и проверку всех разработок в Украине на действующей платформе Test in Ukraine, — заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Все созданные технологии будут проходить проверку в Украине через платформу Test in Ukraine.

Это должно гарантировать, что разработанные инновации будут соответствовать реальным потребностям фронта.

Ожидается, что инициатива поможет привлечь для украинских военных лучшие мировые технологии, поддержит украинские оборонные стартапы и ускорит интеграцию украинского defense tech в глобальный рынок.

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