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Факти / Україна

Як знайти Пункти незламності у Viber: пояснення ОП

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Як знайти Пункти незламності у Viber: пояснення ОП

Офіс президента повідомив про створення нового чат-боту для пошуку Пунктів незламності в Україні. 

Про це у себе в Telegram написав заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що для того, щоб ознайомитись з оновленою інформацією, достатньо в пошуку месенджера набрати текст “Пункти незламності” – і ви отримаєте можливість зайти на новостворений чат-бот.

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– Робимо все можливе, щоб громадяни могли легко і комфортно знаходити найближчі пункти до свого житла, – повідомив він.

Також Тимошенко нагадав, що інформацію про найближчі Пункти незламності можна знайти на сайті nezlamnist.gov.ua, а також в чат-боті в Телеграм – @nezlaminstbot.

Фото: Кирило Тимошенко

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