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Факты / Україна

Народная разведка: в Минобороны рассказали, сколько людей воспользовались чатботом єВорог

Евгения Грейс, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Более 441 тыс. человек воспользовались чатботом єВорог, на который можно сообщать информацию о вражеских войсках.

Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что украинские защитники уничтожили уже более 105 тыс. оккупантов.

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Ваши заявки о технике или личном составе врага помогают Силам обороны Украины преодолевать россиян на фронтах.
Спасибо каждому за ваши сообщения! Ежедневно вы боретесь несмотря на обесточивание, отсутствие связи и постоянную опасность. Благодаря смелым украинцам победа становится ближе, — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали украинцев сообщать об оккупантах, коллаборационистах и минах в чатбот @evorog_bot.

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Источник: Минобороны
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