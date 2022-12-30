Народная разведка: в Минобороны рассказали, сколько людей воспользовались чатботом єВорог
Фото: Генштаб ВСУ
Более 441 тыс. человек воспользовались чатботом єВорог, на который можно сообщать информацию о вражеских войсках.
Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве отметили, что украинские защитники уничтожили уже более 105 тыс. оккупантов.
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Ваши заявки о технике или личном составе врага помогают Силам обороны Украины преодолевать россиян на фронтах.
Спасибо каждому за ваши сообщения! Ежедневно вы боретесь несмотря на обесточивание, отсутствие связи и постоянную опасность. Благодаря смелым украинцам победа становится ближе, — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали украинцев сообщать об оккупантах, коллаборационистах и минах в чатбот @evorog_bot.