Декабрь, 30 в 18:06

Более 441 тыс. человек воспользовались чатботом єВорог, на который можно сообщать информацию о вражеских войсках.

Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что украинские защитники уничтожили уже более 105 тыс. оккупантов.

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Ваши заявки о технике или личном составе врага помогают Силам обороны Украины преодолевать россиян на фронтах.

Спасибо каждому за ваши сообщения! Ежедневно вы боретесь несмотря на обесточивание, отсутствие связи и постоянную опасность. Благодаря смелым украинцам победа становится ближе, — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали украинцев сообщать об оккупантах, коллаборационистах и минах в чатбот @evorog_bot.