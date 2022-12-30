ВСУ за минувшие сутки уничтожили 690 оккупантов и более 30 единиц техники – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 105 250 своих солдат, за последние сутки – 690.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Наибольшие потери российские войска понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.
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Другие потери РФ в войне:
- танков ‒ 3026 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6059 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 2010 (+6) ед,
- РСЗО – 423 ед,
- средств ПВО ‒ 212 ед,
- самолетов – 283 ед,
- вертолетов – 268 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1740 (+23) ед,
- крылатых ракет ‒ 711 (+58) ед,
- кораблей /катеров ‒ 16 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4683 (+8) ед,
- специальной техники – 180 (+1) ед.
Напомним, что война в Украине длится уже 310-е сутки.