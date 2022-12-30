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Факты / Україна

ВСУ за минувшие сутки уничтожили 690 оккупантов и более 30 единиц техники – Генштаб

Бедрак Виктория, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 105 250 своих солдат, за последние сутки – 690.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери российские войска понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Другие потери РФ в войне:

  • танков ‒ 3026 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6059 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 2010 (+6) ед,
  • РСЗО – 423 ед,
  • средств ПВО ‒ 212 ед,
  • самолетов – 283 ед,
  • вертолетов – 268 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1740 (+23) ед,
  • крылатых ракет ‒ 711 (+58) ед,
  • кораблей /катеров ‒ 16 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4683 (+8) ед,
  • специальной техники – 180 (+1) ед.

Напомним, что война в Украине длится уже 310-е сутки.

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Источник: Генштаб ВСУ
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