Декабрь, 30 в 8:23

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 105 250 своих солдат, за последние сутки – 690.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери российские войска понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Другие потери РФ в войне:

танков ‒ 3026 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6059 (+12) ед,

артиллерийских систем – 2010 (+6) ед,

РСЗО – 423 ед,

средств ПВО ‒ 212 ед,

самолетов – 283 ед,

вертолетов – 268 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1740 (+23) ед,

крылатых ракет ‒ 711 (+58) ед,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4683 (+8) ед,

специальной техники – 180 (+1) ед.

Напомним, что война в Украине длится уже 310-е сутки.