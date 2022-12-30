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Факти / Україна

Народна розвідка: у Міноборони розповіли, скільки людей скористались чатботом єВорог

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Понад 441 тис. людей скористались чатботом єВорог, на який можна повідомляти інформацію про ворожі війська.

Про це повідомляє Міноборони.

У відомстві зазначили, що українські захисники знищили вже понад 105 тис. окупантів.

Зараз дивляться

– Ваші заявки про техніку чи особовий склад ворога допомагають Силам оборони України долати росіян на фронтах.

Дякуємо кожному за ваші повідомлення! Щодня ви боретесь попри знеструмлення, відсутність звʼязку та постійну небезпеку. Завдяки сміливим українцям перемога стає ближчою, – йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали українців повідомляти про окупантів, колаборантів та міни в чатбот @evorog_bot.

Читайте
ЗСУ за минулу добу знищили 690 окупантів та понад 30 одиниць техніки – Генштаб

Джерело: Міноборони
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