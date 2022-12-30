Декабрь, 30 в 21:57

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выступил с новогодним обращением к украинцам. Он отметил, что нынешние праздники имеют вкус слез, однако нам хватит сил преодолеть врага.

Видеообращение обнародовано в официальных соцсетях главнокомандующего ВСУ.

Залужный напомнил, что на долю украинских военных и их родных выпали тяжелые испытания, страдания и боль.

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– Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне… Это Рождество имеет вкус слез и цвет крови, однако нам хватит сил преодолеть врага, — заявил Залужный.

Он поздравил защитников и защитниц Украины с праздниками, отметив, что именно в борьбе рождается нация.

Залужный пожелал, чтобы победа Украины в войне стала началом расцвета для нашего государства и концом для страны-агрессора РФ.

– Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех, кто молится, верит, помогает Вооруженным силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу – с Новым Годом и Рождеством Христовым! – добавил Залужный.

Видеообращение сопровождают кадры боев на фронте в Украине.

Недавно в одном из интервью главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские войска могут снова попытаться напасть на Киев. В РФ готовят около 200 тыс. новых военных.

Источник: Telegram-канал Валерия Залужного