Грудень, 30 в 21:57

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступив із новорічним зверненням до українців. Він зазначив, що нинішні свята мають присмак сліз, проте нам вистачить сил здолати ворога.

Відеозвернення оприлюднено в офіційних соцмережах головнокомандувача ЗСУ.

Залужний нагадав, що на долю українських військових та їхніх рідних випали важкі випробування, страждання та біль.

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– Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці… Це Різдво має присмак сліз і колір крові, проте нам вистачить сил здолати ворога, – заявив Залужний.

Він привітав захисників та захисниць України зі святами та наголосив, що саме в боротьбі народжується нація.

Залужний також побажав, щоб перемога України у війні стала початком розквіту для нашої держави та кінцем для країни-агресора РФ.

– Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним силам. Усіх, хто разом із нами протистоїть світовому злу, – з Новим Роком і Різдвом Христовим! – додав Залужний.

Відеозвернення супроводжують кадри боїв на фронті в Україні.

Нещодавно в одному з інтерв’ю головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські війська можуть знову спробувати напасти на Київ. В РФ готують близько 200 тис. нових військових.

Джерело: Telegram-канал Валерія Залужного