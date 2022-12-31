Декабрь, 31 в 0:25

Поздним вечером в четверг, 29 декабря, во время обстрела была повреждена резервная линия электропередачи мощностью 330 кВ к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Как сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), в результате повреждений линия отключилась.

– Группа экспертов МАГАТЭ, присутствующая на ЗАЭС, сообщила, что вчера в 21:35 по местному времени подключение станции к резервной линии 330 кВ Ферросплавная было потеряно в результате повреждения на другом берегу Днепра, на расстоянии от самой станции, — отмечается в сообщении.

Масштаб повреждений линии пока неизвестен, однако работы по ее ремонту уже начались.

Сейчас смотрят

Shelling damage has disconnected ???????? Zaporizhzhya NPP’s 330kV backup power line; plant is receiving offsite electricity from last 750kV external line. 3 other Ukraine NPPs are restoring previous electricity production levels after yday’s missile attacks https://t.co/1rysHdO2v5 pic.twitter.com/HtDJnP11fa — IAEA — International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) December 30, 2022

В настоящее время на Запорожской АЭС не работает ни один из шести энергоблоков. В то же время, для охлаждения реакторов и поддержания ядерной безопасности станции постоянно нужна электроэнергия.

АЭС получает ее через единственную действующую внешнюю линию электропередачи на 750 кВ. До начала полномасштабной войны таких линий было четыре.

– Ферросплавная 1 была последней функционирующей резервной линией электропередачи Запорожской АЭС. И жизненно важно, чтобы она была восстановлена как можно скорее, — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, добавив, что все военные действия, потенциально угрожающие ядерной безопасности и безопасности АЭС в Украине, необходимо немедленно прекратить.

Он уточнил, что продолжает консультации с Украиной и РФ по поводу скорейшего согласования и введения зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

Согласно сообщению, хотя с прошлого месяца обстрелов непосредственно на площадке АЭС не было, однако представители МАГАТЭ слышали в пятницу, 30 декабря, звуки громких взрывов. Они, вероятно, звучали с расстояния нескольких сотен метров от атомной станции, в районе водного канала, соединяющего Запорожскую ТЭС с Днепром.

Эксперты МАГАТЭ также сообщили, что за прошедшую неделю начали работу еще четыре передвижных дизельных котельных для отопления станции и Энергодара.

Запорожская атомная электростанция находится под оккупацией российских войск с начала марта 2022 года. Оккупанты периодически обстреливают ее территорию.

Украина сотрудничает с МАГАТЭ для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Источник: МАГАТЭ