Поздним вечером в четверг, 29 декабря, во время обстрела была повреждена резервная линия электропередачи мощностью 330 кВ к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Как сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), в результате повреждений линия отключилась.

Масштаб повреждений линии пока неизвестен, однако работы по ее ремонту уже начались.

Shelling damage has disconnected ???????? Zaporizhzhya NPP’s 330kV backup power line; plant is receiving offsite electricity from last 750kV external line.

3 other Ukraine NPPs are restoring previous electricity production levels after yday’s missile attacks https://t.co/1rysHdO2v5 pic.twitter.com/HtDJnP11fa

