Грудень, 31 в 0:25

Пізно ввечері у четвер, 29 грудня, під час обстрілу була пошкоджена резервна лінія електропередачі потужністю 330 кВ до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Як поінформували в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), внаслідок пошкоджень лінія відключилася.

– Група експертів МАГАТЕ, присутня на ЗАЕС, повідомила, що вчора о 21:35 за місцевим часом підключення станції до резервної лінії 330 кВ Феросплавна було втрачене внаслідок пошкодження на іншому березі Дніпра, на відстані від самої станції, – зазначається в повідомленні.

Масштаб пошкоджень лінії поки невідомий, проте роботи з її ремонту вже розпочалися.

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Shelling damage has disconnected ???????? Zaporizhzhya NPP’s 330kV backup power line; plant is receiving offsite electricity from last 750kV external line. 3 other Ukraine NPPs are restoring previous electricity production levels after yday’s missile attacks https://t.co/1rysHdO2v5 pic.twitter.com/HtDJnP11fa — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) December 30, 2022

Наразі на Запорізькій АЕС не працює жоден із шести енергоблоків. Водночас для охолодження реакторів та підтримання ядерної безпеки станції постійно потрібна електроенергія.

АЕС отримує її через єдину діючу зовнішню лінію електропередачі на 750 кВ. До початку повномасштабної війни таких ліній було чотири.

– Феросплавна 1 була останньою функціонуючою резервною лінією електропередачі Запорізької АЕС. І життєво важливо, щоб її було відновлено якнайшвидше, – наголосив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, додавши, що всі військові дії, які потенційно загрожують ядерній безпеці та безпеці АЕС в Україні, необхідно негайно припинити.

Він уточнив, що продовжує консультації з Україною та РФ щодо якнайшвидшого узгодження та запровадження зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

Згідно з повідомленням, хоча з минулого місяця обстрілів безпосередньо на майданчику АЕС не було, проте предствники МАГАТЕ чули в п’ятницю, 30 грудня, звуки гучних вибухів. Вони, ймовірно, лунали з відстані декількох сотень метрів від атомної станції, в районі водного каналу, що з’єднує Запорізьку ТЕС з Дніпром.

Експерти МАГАТЕ також повідомили, що за минулий тиждень розпочали роботу ще чотири пересувні дизельні котельні для опалення станції та Енергодару.

Як відомо, Запорізька атомна електростанція перебуває під окупацією російських військ з початку березня 2022 року. Окупанти періодично обстрілюють її територію.

Наразі Україна співпрацює з МАГАТЕ для створення зони безпеки навколо ЗАЕС.

Джерело: МАГАТЕ