Пізно ввечері у четвер, 29 грудня, під час обстрілу була пошкоджена резервна лінія електропередачі потужністю 330 кВ до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Як поінформували в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), внаслідок пошкоджень лінія відключилася.

Масштаб пошкоджень лінії поки невідомий, проте роботи з її ремонту вже розпочалися.

Shelling damage has disconnected ???????? Zaporizhzhya NPP’s 330kV backup power line; plant is receiving offsite electricity from last 750kV external line.

