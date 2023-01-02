Угрозы Путина против мощных слов Зеленского: мировые СМИ сравнили новогодние поздравления Киева и Москвы

Январь, 02 в 20:37

В мировых СМИ обратили внимание на то, как выглядели украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин в своих новогодних речах в контексте войны, которую развязала Российская Федерация против Украины.

Прошло уже 10 месяцев после начала российского вторжения, дела РФ на фронте идут нехорошо, в то время как Украина демонстрирует сплоченность и готовность продолжать борьбу.

Что думают западные СМИ о новогодних речах Владимира Зеленского и Владимира Путина – читайте в материале Фактов ICTV.

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В The New York Times отмечают, что речь Владимира Зеленского стала новым примером того, как украинский лидер формирует свой особый нарратив о войне с самого начала вторжения.

– Историю большинства войн их победители пишут постфактум. Но президент Украины Владимир Зеленский создал свою последовательность: линию истории о войне против России в режиме реального времени, которая должна сплотить его народ и западный мир, – считают журналисты.

Отмечается, что Зеленский воспользовался эмоциональным моментом в канун Нового года для того, чтобы придать речи “особое значение” и еще больше сплотить украинцев вокруг поддержки ВСУ.

Журналисты заметили, что президент начал отсчет года с 24 февраля и показал самые страшные потери Украины, в то же время напомнив о победах, среди которых удар по Керченскому мосту, потопление крейсера Москва, освобождение Херсона.

В NYT обратили внимание на то, что хотя Зеленский не очертил никаких конкретных сроков окончания войны, своей речью он подтвердил цель по возвращению всех территорий Украины, которые украли россияне.

По мнению журналистов, Зеленский заслужил “высокую оценку за донесение позиции Украины”.

NYT также подчеркнул, что заметна трансформация в отношении к Владимиру Зеленскому как к президенту Украины: если до вторжения его критиковали за то, что он назначил многих коллег и друзей из индустрии развлечений на высокие должности, включая Андрея Ермака и Кирилла Тимошенко, то сейчас “создание мощных месседжей, особенно посредством видео, стало одной из сильных сторон Зеленского”.

FT обращает внимание, что Владимир Зеленский обещает украинцам победу в войне, а россияне тем временем пытаются запугать всех новым залпом крылатых ракет по жилым кварталам и критической инфраструктуре.

СМИ напоминает, что президент Владимир Путин произнес милитаристское послание в конце года, во время которого он пообещал положить конец “преступному нацистскому режиму в Киеве”.

В окружении солдат в форме речь Путина резко контрастировала с более эмоциональным посланием Зеленского, в котором он сказал, что желает “одного – победы” и что 2023 станет годом возвращения для украинцев, которые были перемещены через полномасштабное вторжение России, начатое более 10 месяцев назад.

Журналисты подчеркивают, что Россия усилила использование ракет и беспилотников с целью уничтожения критической инфраструктуры и подрыва украинского морального духа, поскольку ее военная кампания на земле зашла в тупик перед лицом украинских контрнаступлений.

Guardian отмечает, что и Зеленский, и Путин сигнализируют о желании выйти из мертвой точки войны в новом году.

В новогоднем обращении Владимир Зеленский, как и предполагалось, отметил долгосрочную цель победы в войне. В частности, он дважды упомянул об освобождении Мелитополя – наиболее очевидного города-цели, захват которого отрезал бы сухопутный мост в АР Крым, без которого полуостров невозможно легко накачивать оружием, военной техникой и мобилизованными.

Зеленский заявил, что украинцы смогут “есть арбузы” в недавно освобожденном Херсоне “и вишню в Мелитополе”.

– Конечно, все это может быть слишком очевидно, и Украина неоднократно демонстрировала свою готовность быть тактически гибкой, исследовать слабость линии фронта со стороны России и искать точки прорыва. Но другие районы, где Украина давит, вблизи Кременной и в направлении Сватово на севере Луганска, не столь стратегически важны, – объясняют в издании.

Там подчеркивают, что вокруг Бахмута Украина продолжает обороняться, поглощая российские бомбардировки, поскольку ее силы добиваются постепенных успехов на линии фронта и вокруг нее.

В то же время Владимир Путин заявил, что целью российской войны, или “специальной военной операции”, как он ее называет, является “защита нашего народа на наших исторических территориях в новых регионах Российской Федерации” – имея в виду четыре области, которые Москва в одностороннем порядке аннексировала в сентябре.

Но что бы ни говорил Путин, медленный или минимальный прогресс в Бахмуте является одним из признаков того, что России не хватает наступательной боевой мощи – РФ, как стало ясно из выступления Путина, готовится к длительной войне.

CNN обращает внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она “следует за дьяволом” и ведет войну, чтобы ее президент Владимир Путин оставался у власти до конца своей жизни.

Зеленский перешел на российский язык во время своего вечернего обращения в субботу, чтобы отправить сообщение Кремлю и гражданам России.

Он заявил, что российский лидер скрывается за войсками, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов и за своим народом, сжигая при этом Россию и будущее ее народа.

WP добавляет, что в этот раз новогоднее послание Путина заметно отличалось от предыдущих лет, отражая новый путь, который РФ избрала после вторжения в Украину в феврале.

В обращении, которое транслировалось на российском государственном телевидении, Путин сказал, что Россия воюет в Украине, чтобы защитить свою “родину”, и назвал 2022 год “годом тяжелых, необходимых решений”, вспомнив “судьбоносные события”, которые заложили базу грядущего и России.

На фоне российских военнослужащих вместо типичного успокаивающего зимнего вида на Кремль Путин продемонстрировал значительное изменение тональности на более боевую и националистическую вместо праздничной.

Нынешнее девятиминутное послание стало самым длинным новогодним обращением за два десятилетия правления Путина.

Журналисты считают, что очередные ракетные удары, к которым Кремль прибег даже в новогоднюю ночь, свидетельствуют о том, что Путин не намерен прекращать свою кампанию, направленную на то, чтобы оставить украинцев без света, тепла и воды этой зимой, в то время как продвижение России вдоль линии фронта на Востоке и Юге Украины остановилось.

Sky News подчеркивает, что пока Зеленский в своем новогоднем обращении желает победы, Путин осуждает Запад.

Там обратили внимание на сообщения украинцев в соцсетях о том, что речь Зеленского в этом году растрогала людей до слез.

Между тем российский диктатор Владимир Путин в своем обращении сказал, что 2022 год стал годом “тяжелых, но необходимых решений” и “важных шагов к полному суверенитету России и мощной консолидации нашего общества”.

Российский президент также осудил Запад, повторив предыдущие заявления о том, что он “поощряет неонацистов в Украине”.

АР цитирует комментарии, которые взяли на следующий день после новогодней ночи.

– Конечно, было трудно отпраздновать полноценно, потому что мы понимаем, что наши бойцы не могут быть с семьей, – сказала журналистам Евгения Шульженко, сидя с мужем на скамейке в парке с видом на город.

Она добавила, что “действительно мощная” новогодняя речь Зеленского подняла ей настроение и заставила гордиться тем, что она украинка.

Журналисты пишут, что женщина недавно переехала в Киев после проживания в Бахмуте и Харькове – двух городах, переживших одни из самых жестоких военных действий этой войны.

В то же время там обратили внимание на то, что новогоднее обращение российского президента Владимира Путина к нации обычно достаточно спокойно и подчеркнуто видом на заснеженный Кремль. В этом году, с солдатами на заднем плане, российский диктатор набросился на Запад и Украину.

Источник: The New York Times, FT, The Guardian, CNN, АР