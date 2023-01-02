Погрози Путіна проти потужних слів Зеленського: світові ЗМІ порівняли новорічні привітання Києва та Москви

Січень, 02 в 20:37

У світових ЗМІ звернули увагу на те, як виглядали український лідер Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін у своїх новорічних промовах в контексті війни, яку розв’язала Російська Федерація проти України.

Пройшло вже 10 місяців після початку російського вторгнення, справи РФ на фронті йдуть недобре, водночас Україна демонструє згуртованість та готовність продовжувати боротьбу.

Що думають західні ЗМІ про новорічні промови Володимира Зеленського та Володимира Путіна – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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У The New York Times зазначають, що промова Володимира Зеленського стала новим прикладом того, як український лідер формує свій особливий наратив про війну від самого початку вторгнення.

– Історію більшості воєн їхні переможці пишуть постфактум. Але президент України Володимир Зеленський створив власну послідовність: лінію історії про війну проти Росії в режимі реального часу, яка має згуртувати його народ і західний світ, – вважають журналісти.

Зазначається, що Зеленський скористався емоційним моментом напередодні Нового року задля того, щоб надати промові “особливого значення” та ще більше згуртувати українців навколо підтримки ЗСУ.

Журналісти помітили, що президент почав відлік року з 24 лютого і показав найстрашніші втрати України, водночас нагадавши про перемоги, серед яких удар по Керченському мосту, потоплення крейсера Москва, звільнення Херсону.

В NYT звернули увагу на те, що хоча Зеленський не окреслив жодних конкретних термінів закінчення війни, своєю промовою він підтвердив мету з повернення усіх територій України, які вкрали росіяни.

На думку журналістів, Зеленський заслужив “високої оцінки за донесення позиції України”.

NYT також підкреслила, що помітна трансформація у ставленні до Володимира Зеленського як президента України: якщо до вторгнення його критикували за те, що він призначив багатьох колег та друзів з індустрії розваг на високі посади, зокрема Андрія Єрмака та Кирила Тимошенка, то зараз “створення потужних меседжів, особливо за допомогою відео, стало однією з сильних сторін Зеленського”.

FT звертає увагу, що Володимир Зеленський обіцяє українцям перемогу у війні, а росіяни тим часом намагаються залякати усіх новим залпом крилатих ракет по житлових кварталах та критичній інфраструктурі.

ЗМІ нагадує, що президент Володимир Путін виголосив мілітаристське послання наприкінці року, під час якого пообіцяв покласти край “злочинному нацистському режиму в Києві”.

Промова Путіна в оточенні солдатів у формі різко контрастувала з більш емоційним посланням Зеленського, у якому він сказав, що бажає “одного – перемоги” і що 2023 рік стане роком повернення для українців, які були переміщені через повномасштабне вторгнення Росії, розпочате понад 10 місяців тому.

Журналісти підкреслюють, що Росія посилила використання ракет та безпілотників з метою знищення критичної інфраструктури та підриву українського морального духу, оскільки її військова кампанія на землі зайшла в глухий кут перед лицем українських контрнаступів.

The Guardian відмічає, що і Зеленський, і Путін сигналізують про бажання вийти з мертвої точки війни в новому році.

У новорічному зверненні Володимира Зеленського, як і передбачувалось, наголошено на довгостроковій меті перемоги у війні. Зокрема, він двічі згадав про звільнення Мелітополя – найбільш очевидного міста-цілі, звільнення якого відрізало б окупантам сухопутний міст до Криму, без якого півострів неможливо легко накачувати зброєю, військовою технікою та мобілізованими.

Зеленський заявив, що українці зможуть “їсти кавуни” у нещодавно звільненому Херсоні “і вишню в Мелітополі”.

– Звичайно, все це може бути надто очевидним, і Україна неодноразово демонструвала свою готовність бути тактично гнучкою, досліджувати слабкість лінії фронту з боку Росії та шукати точки прориву. Але інші райони, де Україна тисне, поблизу Кремінної та в напрямку Сватового на півночі Луганська, не є такими стратегічно важливими, – пояснюють у виданні.

Там підкреслюють, що довкола Бахмута Україна продовжує оборонятись, поглинаючи російські бомбардування, оскільки її сили досягають поступових успіхів на лінії фронту та навколо неї.

Водночас Володимир Путін заявив, що метою російської війни, або “спеціальної військової операції”, як він її називає, є захист “нашого народу на наших історичних територіях у нових регіонах Російської Федерації” – маючи на увазі чотири області, які Москва в односторонньому порядку анексувала у вересні.

Але що б не говорив Путін, повільний або мінімальний прогрес у Бахмуті є одним із низки ознак того, що Росії бракує наступальної бойової потужності – РФ, як стало ясно з виступу Путіна, готується до тривалої війни.

CNN звертає увагу на те, що президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію, що вона “йде за дияволом” і веде війну, щоб її президент Володимир Путін залишався при владі до кінця свого життя.

Зеленський перейшов на російську мову під час свого вечірнього звернення в суботу, щоб надіслати повідомлення Кремлю та громадянам Росії.

Він заявив, що російський лідер ховається за військами, за ракетами, за стінами своїх резиденцій і палаців і за своїм народом, спалюючи при цьому Росію та майбутнє її народу.

WP додає, що цього разу новорічне послання Путіна помітно відрізнялося від попередніх років, відображаючи новий шлях, який РФ обрала після вторгнення в Україну в лютому.

У зверненні, яке транслювалося на російському державному телебаченні, Путін сказав, що Росія воює в Україні, щоб захистити свою “батьківщину”, і назвав 2022 рік “роком важких, необхідних рішень”, згадавши “доленосні події”, які заклали основу майбутнього і незалежності Росії.

На фоні російських військовослужбовців, замість типового заспокійливого зимового виду на Кремль, Путін продемонстрував значну зміну тональності на більш бойову та націоналістичну замість святкової.

Цьогорічне дев’ятихвилинне послання стало найдовшим новорічним зверненням за два десятиліття правління Путіна.

Журналісти вважають, що чергові ракетні удари, до яких Кремль вдався навіть у новорічну ніч, свідчать про те, що Путін не має наміру припиняти свою кампанію, спрямовану на те, щоб залишити українців без світла, тепла та води цієї зими, поки просування Росії вздовж лінії фронту на Сході та Півдні України зупинилося.

Sky News підкреслює, що поки Зеленський у своєму новорічному зверненні бажає перемоги, Путін – засуджує Захід.

Там звернули увагу на повідомлення українців у соцмережах про те, що цьогорічна промова Зеленського розчулила людей до сліз.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін у своєму зверненні сказав, що 2022 став роком “важких, але необхідних рішень” і “важливих кроків до повного суверенітету Росії та потужної консолідації нашого суспільства”.

Російський президент також засудив Захід, повторивши попередні заяви про те, що він “заохочує неонацистів в Україні”.

АР цитує коментарі, які взяв наступного дня після новорічної ночі.

– Звичайно, було важко відсвяткувати повноцінно, тому що ми розуміємо, що наші бійці не можуть бути з родиною, – сказала журналістам Євгенія Шульженко, сидячи з чоловіком на лавці в парку з видом на місто.

Вона додала, що “справді потужна” новорічна промова Зеленського підняла їй настрій і змусила пишатися тим, що вона українка.

Журналісти пишуть, що жінка нещодавно переїхала до Києва після проживання в Бахмуті та Харкові – двох містах, які пережили одні з найжорстокіших бойових дій цієї війни.

Там звернули увагу на те, що новорічне звернення російського президента Володимира Путіна до нації зазвичай є досить спокійним і підкріплене видом на засніжений Кремль. Цього ж року, з солдатами на задньому плані, російський диктатор накинувся на Захід і Україну.

Джерело: The New York Times, FT, The Guardian, CNN, АР