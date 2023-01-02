Январь, 02 в 15:06

В 2023 году россияне планируют продолжать пытаться проводить наступательные операции в Украине. Они могут одновременно пойти в наступление с Севера или с Востока.

Такой прогноз высказал представитель Главного управления разведки Андрей Черняк.

– По оценкам военной разведки Украины, россияне в следующем году и дальше будут пытаться продолжать ведение наступательных действий. Ни на одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют, – цитирует Черняка РБК-Украина.

По его данным, разведка не может спрогнозировать, на каких именно территориях планируют наступать россияне.

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Среди рассматриваемых возможностей – то, что армия РФ может одновременно пойти с Востока или Севера.

Однако он подчеркнул, что на сегодняшний день на территории Беларуси нет необходимых средств для нового наступления.

– Такие действия врага предполагаются, и наши войска к этому готовы, – отметил представитель ГУР.

Он допустил, что россияне постараются удержать сухопутный коридор к незаконно аннексированному Крымскому полуострову и захватить всю Донецкую область.

Однако он считает, что им не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон.

– По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово, – рассказал Черняк.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак спрогнозировал, что первый квартал 2023 года станет переломным в войне Украины с РФ – Киев победит, а для Москвы не может быть никаких уступок.