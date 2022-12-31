Декабрь, 31 в 17:00

Уже в январе-феврале 2023 года может произойти наступательная операция Вооруженных сил Украины, которая приведет к капитуляции РФ.

Такое мнение выразил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью ведущей программы Факты ICTV Анастасии Мазур.

По его оценкам, слабое место в обороне российских оккупационных войск – это линия Мелитополь-Бердянск (Запорожская область).

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– Когда подмерзнет почва, будет возможность для наступления. То есть время для активных боевых действий – январь-февраль… У украинской армии есть инициатива, есть очень слабое место в российской обороне. Это линия Мелитополь-Бердянск с перспективой создания огромного котла, – отметил Пионтковский.

По его мнению, если Украина получит вооружение, потребность в котором недавно озвучил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, у украинских воинов будут очень серьезные шансы осуществить такое наступление. И оно “решит исход войны”.

Речь идет о 300 танках, около 700 БМП и 500 гаубицах. Именно о таких потребностях для наступательной операции рассказывал Залужный в интервью The Economist.

Пионтковский считает, что январь-февраль 2023 года будут решающими месяцами в войне, поскольку они подходят для наступательной операции. Он отметил, что считает наступление ВСУ базовым сценарием развития войны в 2023 году.

– Я считаю базовым сценарием наступление украинской армии танками, бронетранспортерами, гаубицами, самолетами в январе-феврале. Успешное наступление, которое приведет к капитуляции РФ, — подчеркнул Пионтковский.

Он добавил, что сейчас растет техническое превосходство украинской армии. А сроки победы Украины зависят от поставок оружия западным союзникам, прежде всего Соединенным Штатам.

– Итог года состоит в том, что Украина победила. А время, момент этой победы зависит от масштаба той помощи, которую, в первую очередь, США готовы предоставить Украине, — заявил Пионтковский.

Недавно руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что РФ зимой не сможет переломить ситуацию на фронте в свою пользу, поскольку ее войска находятся в тупике.