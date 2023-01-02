Січень, 02 в 15:06

У 2023 році росіяни планують продовжувати намагатись вести наступальні операції в Україні. Вони можуть одночасно піти в наступ з Півночі або Сходу.

Такий прогноз висловив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк.

– За оцінками воєнної розвідки України, росіяни наступного року й надалі будуть намагатися продовжувати ведення наступальних дій. На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують, – цитує Черняка РБК-Україна.

За його даними, наразі розвідка не може спрогнозувати, на яких саме територіях планують наступати росіяни.

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Серед можливостей, які розглядаються – те, що армія РФ може одночасно піти зі Сходу або Півночі.

Проте він наголосив, що станом на зараз на території Білорусі немає необхідних засобів для нового наступу.

– Такі дії ворога передбачаються, і наші війська до цього готові, – зазначив представник ГУР.

Він допустив, що росіяни намагатимуться втримати сухопутний коридор до незаконно анексованого Кримського півострова та захопити усю Донецьку область.

Проте він вважає, що їм не вдасться форсувати Дніпро, щоб знову захопити Херсон.

– За оцінками військової розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тис. людей. І до таких втрат керівництво країни-окупантки готове, – розповів Черняк.

Раніше колишній командувач Сухопутних військ Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак спрогнозував, що перший квартал 2023 року стане переломним у війні України з РФ – Київ переможе, а для Москви не може бути жодних поступок.