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Факты / Україна

Украина ожидает новый транш от ЕС уже в январе — Зеленский

Евгения Грейс, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает первого в этом году транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Об этом он сообщил по результатам разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

— Поблагодарил за неослабевающую поддержку со стороны ЕС. Ждем первого транша макрофина уже в январе, первой партии энергосберегающих ламп, школьные автобусы, генераторы и модульные дома. Скоординировали шаги по Саммиту Украина — ЕС. Чувствуем поддержку и идем к победе вместе, — отметил президент.

Напомним, 14 декабря Украина получила транш от ЕС в рамках макрофинансовой помощи в размере €500 млн. Всего в 2022-м по этой программе Украине перечислили €5 млрд.

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Объем всего пакета помощи, которую согласовал Евросоюз, составляет €18 млрд. Премьер Денис Шмыгаль говорил, что в январе ожидается поступление €3 млрд для поддержки государственного бюджета. В частности, эти деньги пойдут на социальную и гуманитарную поддержку граждан.

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Источник: Офис президента
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