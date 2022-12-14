Декабрь, 14 в 15:34

Украина получила последний в этом году транш в рамках исключительной восьмой программы макрофинансовой помощи ЕС (МФП) в размере €500 млн.

Как сообщает Министерство финансов Украины, общее финансирование по данной программе составляет €5 млрд.

— С начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине €7,2 млрд макрофинансовой помощи. Эти средства помогли справиться с негативными экономическими последствиями войны и сохранить устойчивость финансовой системы в условиях полномасштабного вторжения агрессора. Спасибо коллегам из ЕС за последовательную и системную поддержку Украины, — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Кредитные средства макрофинансовой помощи планируют направить на финансирование наиболее неотложных расходов Госбюджета. В Минфине отмечают, что эти деньги будут способствовать поддержанию финансовой стабильности в Украине.

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В октябре 2022 года Украина получила транш в государственный бюджет в размере €2 млрд. Второй поступил в ноябре и составил €2,5 млрд.

Напомним, 15 сентября депутаты Европейского парламента проголосовали за выделение для Украины второго транша макрофинансовой помощи в размере €5 млрд.

Это второй и самый большой транш пакета макрофинансовой помощи Евросоюза Украине общим размером €9 млрд. Первый €1 млрд государству поступил в сентябре. Еще €5 млрд должны были поступить в виде кредитов на выгодных условиях, а еще €3 млрд планировалось предоставлять как грант. Однако несмотря на решение ЕС, Киев не получил этих средств в полном объеме.

В следующем году Европейский Союз планирует выделить Украине €18 млрд макрофинансовой помощи. Ожидается, что средства будут поступать регулярно, а не как в 2022-м.