Шмыгаль анонсировал программу поддержки украинских ветеранов

Январь, 03 в 18:56

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина формулирует новую политику по поддержке ветеранов. Утвердить соответствующую стратегию планируют уже в 2023 году.

– Стратегия будет основываться на четырех ключевых потребностях: экономическая независимость, средства, жилье и медицинские услуги. Возможность военной карьеры, переобучение, поддержка ветеранского бизнеса, обеспечение ветеранов жильем, в частности, из-за компенсации процентной ставки на ипотеку, и финансовый лизинг, – перечислил Шмыгаль.

Также он добавил, что ветеранам должны предоставить трехуровневую систему бесплатной психологической помощи.

– Наши ветераны – это наша гордость. И государство будет создавать для них самые лучшие возможности, – сказал премьер.